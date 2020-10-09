L'Oreal закроет некоторые магазины в США

Один из крупнейших в мире производителей косметики, L'Oreal планирует закрыть некоторые точки розничных продаж в США, чтобы реструктурировать свои люксовые операции в связи с серьезными изменениями в поведении потребителей в условиях пандемии, сообщил Bloomberg.

Реорганизация пройдет в ближайшие полгода. В ее рамках американское подразделение L'Oreal Luxe, специализирующееся на люксовых косметических средствах, намерено перенаправить инвестиции в такие области роста, как электронная торговля, сообщила компания в ответ на запрос агентства,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Эти меры затронут до 400 сотрудников подразделения L'Oreal Luxe в США, на крупнейшем для компании рынке. Некоторые работники смогут перейти на другие позиции. Сколько магазинов планируется закрыть, не сообщается.

L'Oreal производит косметику, духи, средства по уходу за кожей и волосами, владеет такими брендами, как Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline и Kiehl's. В компании работает около 88 тыс. человек по всему миру.