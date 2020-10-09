ЕК выделила €823 млн восьми странам ЕС для борьбы с последствиями бедствий и пандемии

Еврокомиссия выделила €823 млн восьми странам Евросоюза для борьбы с последствиями стихийных бедствий и пандемии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Еврокомиссии.

"Сегодня Европейская комиссия предложила пакет финансовой помощи в €823 млн в рамках Фонда солидарности ЕС, чтобы оказать содействие восстановительным работам после землетрясения в Хорватии и наводнений в Польше, а также для преодоления экстренных ситуаций, связанных с пандемией коронавируса, в секторе здравоохранения в Германии, Ирландии, Греции, Испании, Хорватии, Венгрии и Румынии", - говорится в материале,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Из этих денег самая большая сумма - €683,7 млн - выделена на ликвидацию последствий землетрясения в Загребе в марте 2020 года, еще €7 млн - на восстановительные работы в Польше после июльского наводнения в Подкарпатском воеводстве, и свыше €132 млн пошло на поддержку систем здравоохранения в остальных странах.