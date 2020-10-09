Китайцы создали первый в мире смартфон со съемной камерой

Компания Vivo работает над первым в мире смартфоном, фронтальная камера которого будет съемной. Концептуальное устройство получило награду за дизайн Red Dot Design Concept Award.

В смартфоне с именем IFEA разработчики по-своему решают проблему экрана без вырезов. Конструкция предполагает выдвижную площадку в верхней грани корпуса, что встречается в современных смартфонах. А вот то, что она может сниматься, держась на магнитах, и использоваться отдельно от смартфона — действительно уникальная функция.

Интересно, что в IFEA используется и основной камерный блок из трех сенсоров, но концепция предполагает, что реальные смартфоны могут обходиться единственным съемным модулем,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Модуль оснащен собственным аккумулятором и может использоваться, например, как экшн-камера со сторонним креплением. Разумеется, при беспроводном соединении со смартфоном.

О планах Vivo по выводу IFEA не сообщается. Однако наработанные решения в концепте могут быть использованы в будущих смартфонах компании.