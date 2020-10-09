Главы Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана обеспокоены событиями в Киргизии

Главы Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Киргизии и призвали население страны проявить мудрость для восстановления стабильности. Об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении глав четырех республик.

"Происходящие события в братском Кыргызстане вызывают нашу серьезную обеспокоенность. Мы как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране. Выражаем надежду, что все политические партии и общественные круги Кыргызстана приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших вопросов при непременном соблюдении конституции и национального законодательства", - следует из документа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Главы государств также отметили, что благополучие Киргизии является важным фактором региональной безопасности и устойчивого развития всей Центральной Азии. "Наши страны имеют одно прошлое и строят общее будущее. Народы Центральной Азии исторически объединены стремлением к прочному миру, согласию и созиданию во благо будущих поколений", - подчеркивается в заявлении.

"Разделяя общие цели, наши государства активно укрепляют региональное сотрудничество по расширению торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей, приграничного и межрегионального взаимодействия. Двигаясь по пути дальнейшего укрепления центральноазиатской солидарности, мы всегда будем поддерживать народ Кыргызстана в его стремлении к единству, мирному, независимому развитию и процветанию", - говорится в документе.