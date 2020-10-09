Делаются пожертвования в поддержку Арцаха: в Первопрестол поступают взносы

В связи с военной ситуацией, создавшейся в последние дни вокруг Республики Арцах, Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II 30 сентября циркуляром обратился к разбросанным по всему миру епархиям и общинам с призывом организовать сбор средств в поддержку Арцаха.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Первопрестола, вняв Патриаршему призыву в Первопрестольный Святой Эчмиадзин уже стали поступать пожертвования, которые будут переданы Всеармянскому фонду “Айастан” на программы кампании “Мы и наши границы. Все для Арцаха”.

Из армянской епархии Германии в Первопрестольный Святой Эчмиадзин было перечислено 70 000 евро, из армянской общины Милана - 7 700 евро, от благотворителя Первопрестольного Святого Эчмиадзина Нвера Мхитаряна - 100 000 долларов.