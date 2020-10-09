Алиев признал наличие в Азербайджане турецких F-16

Президент Азербайджана Ильхам Алиев признался, что в Азербайджане есть турецкие истребители F-16. Он сообщил CNN, что турецкие истребители были доставлены в Азербайджан для участия в военных учениях. Алиев утверждал, что они оставались на земле и не были применены.

Алиев упомянул 10 совместных азербайджано-турецких военных учений, проведенных в прошлом году, в которых участие принимала и авиация. Возникает вопрос, почему же прибывшие для участия в учениях истребители продолжают оставаться в Азербайджане. В последние дни Баку неоднократно отрицал наличие турецких F-16 в Азербайджане. Советник Алиева, Хикмет Хаджи, попытался ввести в заблуждение международное сообщество, заверив “The Spectator”, что “ни на земле, ни в воздухе нет турецких F-16”. После публикации в американских СМИ неопровержимых доказательств присутствия F-16 на азербайджанских авиабазах, Алиеву ничего не оставалось, как признать этот факт.

Корреспондент “New York Times” Кристиан Триберт разместил на своей странице в Твиттер фотографию военной авиабазы в Гяндже, сделанную со спутника 3 октября, на которой заметны, по меньшей мере, два турецких истребителя F-16. “Истребители, скорее всего, эксплуатируются ВВС Турции совместно с грузовым самолетом CN-235”, - прокомментировал тогда Триберт.