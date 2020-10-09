Обсуждена идея единой электронной платформы фискального мониторинга торговли в рамках ЕАЭС

Председатель Комитета государственных доходов Республики Армения Эдуард Оганесян принял члена Коллегии Евразийской экономической комиссии по экономическим и финансовым вопросам Тимура Джаксиликова. Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью Комитета государственных доходов, в ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

В частности, обсуждалась идея создания единой электронной платформы для фискального мониторинга взаимной торговли в рамках ЕАЭС на основе проекта “Взаимное признание электронных расчетных документов и других сопроводительных документов”, представленного Комитетом государственных доходов Армении. В случае успешного запуска единой электронной платформы взаимного фискального мониторинга в рамках ЕАЭС, документация бизнес-процессов будет перенесена на электронную платформу, а процесс применения нулевой ставки НДС будет упрощен. На встрече также обсуждались механизмы исчисления косвенных налогов при оказании электронных услуг в рамках ЕАЭС. Для этого планируется внедрить платформу, через которую нерезиденты, оказывающие электронные услуги, смогут иметь возможность регистрироваться в Республике Армения для представления расчетов. Председатель КГД Армении Эдуард Оганесян высоко оценил совместную работу с ЕЭК. Глава комитета выразил готовность активно привлекать экспертов КГД Армении в создаваемые рабочие группы электронных систем, таких как система прослеживаемости продукции в ЕАЭС, а также в проекты фискального мониторинга.

По итогам встречи, высоко оценив эффективность электронных систем, используемых в Комитете государственных доходов Армении, Тимур Джаксиликов предложил обсудить возможность создания и тестирования новых систем в рамках ЕАЭС на этой электронной площадке. Стороны выразили готовность активизировать сотрудничество между Комитетом государственных доходов Армении и ЕЭК для реализации проектов, представляющих взаимный интерес.