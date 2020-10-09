Во Франции на фоне московских консультаций надеются на перемирие в зоне карабахского конфликта

На фоне встречи министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, запланированной на 9 октября, во Франции надеются на скорейшее прекращение огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Елисейском дворце, подводя итоги телефонных разговоров президента Франции Эммануэля Макрона с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно информации из президентского дворца, перемирие может быть установлено вечером 9 или утром 10 октября, хотя ситуация на месте “остается хрупкой”.

Как сообщили “Арменпресс” в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Зограб Мнацаканян вылетает в Москву для обсуждений. В повестке обсуждений - вопросы прекращения военных действий, обмена телами погибших и пленными в гуманитарных целях.

Аппарат премьер-министра Армении сообщил, что Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и проинформировал его о военных действиях в Нагорном Карабахе и развитиях, происходящих в этом контексте. Эммануэль Макрон отметил важность установления перемирия и проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и призыва президента РФ Владимира Путина от 8 октября. Президент Франции также добавил, что он находится в непосредственном общении с президентом РФ. Никол Пашинян подчеркнул важность реализации права Нагорного Карабаха на самоопределение в сложившихся условиях и необходимость принятия четких шагов в этом направлении со стороны международного сообщества.