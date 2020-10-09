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МО Армении опровергает азербайджанскую дезинформацию об ударе по Мингечауру и Агджабаду

МО Армении опровергает азербайджанскую дезинформацию об ударе по Мингечауру и Агджабаду

Министерство обороны Республики Армения сообщает, что заявления Азербайджана о якобы интенсивном ударе армянских сил в направлении Мингечаура и Агджабада являются очередной фальсификацией. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Степанян отметила, что мишеней для Армии обороны во время боевых действий более, чем достаточно.

“Мы предупреждаем, что в случае провокации азербайджанских вооруженных сил против населенных пунктов и гражданской инфраструктуры, ответ Армии обороны Арцаха будет несоразмерно жестким”, - написала Степанян.


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