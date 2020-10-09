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Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа ООН, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В Нобелевском комитете отметили, что премия присуждена "за усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для мира в регионах, затронутых конфликтами, и за выполнение роли движущей силы, которая предотвращает использование голода в качестве оружия войны и в конфликтах".

Программа была создана в структуре ООН в 1961 году для борьбы с голодом и нищетой.

Нобелевский комитет заранее не раскрывает список потенциальных кандидатов на получение премии мира, однако в СМИ попадает информация об отдельных инициативах. В частности, сообщалось о выдвижении президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и оппозиционера Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что церемонию вручения Нобелевской премии мира 10 декабря планируется провести в очной форме, но с ограниченным числом участников.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира.


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