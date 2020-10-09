СМИ: в Японии из-за тайфуна отменили более 140 авиарейсов

По меньшей мере 141 внутренний авиарейс отменен в Японии из-за непогоды, вызванной приближением тайфуна "Чан-хом". Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу телеканал NHK.

Изменения в расписании в основном касаются маршрутов, связывающих юго-западный остров Кюсю с другими регионами страны. Железнодорожный транспорт пока ходит как обычно, однако компании-операторы не исключают ограничений в движении поездов.

Тайфун сейчас находится в Тихом океане к югу от Японии и движется в северо-восточном направлении. Скорость ветра в его центральной части достигает 35 м/с, а порывов - 50 м/с. Из-за влияния тропического шторма в ряде регионов идут сильные дожди. В частности, на острове Сикоку в течение суток может выпасть до 300 мм осадков.

Метеорологи предупреждают, что в течение субботы "Чан-хом" может приблизиться к западной части страны и затем пройти к югу от Токио, однако непосредственно на территорию Японии тропический шторм зайти не должен.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга распорядился принять меры для подготовки эвакуационных центров на случай необходимости.