Арцах - это Армения: армяне США потребовали от Белого дома признать независимость НКР

Перед Белым домом 9 октября собралось много армян, приехавших в Вашингтон из разных штатов США, а также и инистранцев. Они протестовали, требуя от правительства США признать независимость Арцаха, лишить Турцию членства в НАТО и прекратить финансирование Азербайджана и Турции.

Как сообщает «Арменпресс», протестующие выразили поддержку Армении и Нагорному Карабаху, осудив боевые действия, развязанные Азербайджаном и Турцией против Арцаха.

С флагами Армении и Арцаха в руках, они пели армянские военно-патриотические песни и скандировали “Мы победим”, “Арцах - крепок”, “Арцах - это Армения”. Протестующие держали плакаты с надписями “Армения против терроризма”, “Остановить азербайджанскую агрессию”, “Прекратить убийства, прекратить ненависть”, “Да здравствует Армянская армия”, “Мы победим”, “Признайте Арцах”.

“В следующем году, в это время, мы присоединимся к тысячам армян, которые вернутся на нашу родину, в свободный и независимый Арцах, из разных уголков мира, где мы восстановим наши церкви и школы. Наши солдаты - добровольцы, наши армянские герои, мы рядом с Вами. Азербайджан и Турция проиграют, они уже проиграли. Да здравствует Армения! Да здравствуют Армянские герои и свободный, независимый Арцах!”, - заявляли протестующие.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт и город Шуши. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха. Правительство США неоднократно призывало к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Призывы к прекращению огня и возвращению к переговорам озвучили и Франция, Германия, Канада, Великобритания, Россия и ряд других стран.