Кубу частично откроют для международного туризма

Власти Кубы частично открывают страну для международного туризма, передает агентство Prensa Latina.

Премьер-министр Мануэль Марреро подтвердил, что, начиная с понедельника, 12 октября Куба переходит к фазе "Новой нормальности" — смягчению ряда ограничений при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Согласно программе, для международных авиарейсов и иностранных туристов будет открыта вся страна за исключением центральных провинций Сьего-де-Авила и Санкти-Спиритус, а также столицы Гаваны, где пока сохраняется особый режим, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным министерства здравоохранения, на Кубе зарегистрирован 5917 случай заражения коронавирусом, скончались 123 человека.