Кубу частично откроют для международного туризма
Власти Кубы частично открывают страну для международного туризма, передает агентство Prensa Latina.
Премьер-министр Мануэль Марреро подтвердил, что, начиная с понедельника, 12 октября Куба переходит к фазе "Новой нормальности" — смягчению ряда ограничений при условии соблюдения противоэпидемических мер.
Согласно программе, для международных авиарейсов и иностранных туристов будет открыта вся страна за исключением центральных провинций Сьего-де-Авила и Санкти-Спиритус, а также столицы Гаваны, где пока сохраняется особый режим, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
По последним данным министерства здравоохранения, на Кубе зарегистрирован 5917 случай заражения коронавирусом, скончались 123 человека.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен