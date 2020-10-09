Yomiuri: в Японии планируют усилить контроль за покупкой земли иностранцами

Правительство Японии намерено усилить контроль за сделками по покупке иностранцами и зарубежными фирмами земельных участков в районе военных баз, атомных электростанций и других важных объектов, а также на отдаленных островах. Соответствующий закон предполагается внести на рассмотрение парламента в 2021 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу газета Yomiuri.

Для разработки документа, по данным издания, уже в нынешнем месяце будет создан при правительстве совет экспертов.

В настоящее время в Японии в принципе нет ограничений на покупку иностранцами земельных участков. Проведенное в 2013 году расследование министерства обороны показало, что зарубежные покупатели уже приобретали участки в районе важных объектов на самом северном острове страны Хоккайдо и в префектуре Нагасаки на юго-западном острове Кюсю.

Как отмечает газета, это создает потенциальную угрозу размещения там иностранными разведками аппаратуры слежения. Есть также опасность использования этих земельных участков для подготовки диверсионных актов. В Токио также опасаются, что скупка земель на отдаленных и необитаемых японских островах может привести к их фактическому захвату иностранными государствами.

Новая система, как ранее сообщала газета Nikkei, будет предусматривать обязательное предварительное согласование, проверку и получение разрешений на приобретение иностранцами земель в Японии.