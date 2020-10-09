Азербайджанские нападения продолжают сопровождаться словами ненависти к этническим армянам: ЗПЧ

Атаки азербайджанской авиации и артиллерии на население Арцаха и Армении, ведущиеся с 27 сентября, сопровождаются широкомасштабными ненавистническими высказываниями в адрес этнических армян. Как передает «Арменпресс», заявление об этом распространил омбудсмен Республики Армения.

“1. Из турецких и азербайджанских источников через средства массовой информации, особенно в социальных сетях, распространяются призывы к ненависти, насилию, включая и убийства. Существует большое количество агрессивных страниц и групп, распространяющих видеоматериалы и тексты, сеющих ненависть к этническим армянам, со сценами насилия, включая и жестокость по отношению к живым или к мертвым, убийства и разрушения. Также существует ряд поддельных страниц с армянскими именами, с которых реальным армянским пользователям рассылаются сообщения с угрозами на армянском языке. Все упомянутые материалы размещены в Facebook, Twitter и других социальных сетях. Все это подтверждают доказательства, собранные в результате независимого расследования Омбудсмена Армении. В основном это объективные доказательства, то есть фотографии, изображения в социальных сетях и видеоматериалы. Особо отмечу, что ненависть в Азербайджане к этническим армянам имеет глубокие корни и пользуется поддержкой государства. С первого же дня вооруженных нападений распространение слов ненависти и призывов к жестокости и убийствам стало более системным, достигнув чрезвычайно опасных размеров. Решительным образом обращаю внимание мирового сообщества на это чрезвычайно опасное событие. Требуются срочные и эффективные шаги, чтобы положить конец этому ужасному явлению. Оно сопровождается грубым нарушением всех международных требований и представляет собой угрозу миру во всем регионе. Я прошу родителей быть предельно осторожными и внимательными при использовании их детей социальных сетей и особенно в случае маленьких детей - исключить пользование социальными сетями. Детей я прошу воздерживаться от входа или перехода на незнакомые страницы в социальных сетях, ни в коем случае не открывать и не читать незнакомые электронные письма, полученные через страницу в социальной сети. Все собранные свидетельства об описанных опасных явлениях будут отправлены международным партнерам, посольствам во всех необходимых форматах. Защитник прав человека Армении продолжает работать 24 часа в сутки. Обеспечено тесное сотрудничество с Защитником прав человека Арцаха”, - говорится в заявлении Омбудсмена Армении.