Азербайджан перечеркнул все усилия посредников в процессе мирного урегулирования: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах считает высшим проявлением цинизма недавние заявления президента Азербайджана о том, что возобновление боевых действий не означает отказа от переговорного процесса, что официальный Баку продолжает считать народ Арцаха своими гражданами.

«Арменпресс» приводит комментарий Министерства иностранных дел Республики Арцах:

"Последние заявления президента Азербайджана о том, что возобновление боевых действий не означает отказ от переговорного процесса и что официальный Баку продолжает рассматривать жителей Арцаха в качестве своих граждан, являются проявлением высшей степени цинизма. Подобные утверждения демонстрируют, что военно-политическое руководство Азербайджана живет в своем вымышленном, оторванном от реальности мире. Без осознания неправомерности и иллюзорности своих претензий на Арцах власти Азербайджана не смогут разорвать тот порочный круг, в который они сами себя загнали своей антиармянской пропагандой, попытками переписать историю региона и тенденциозной интерпретацией норм международного права.

Во-первых, граждане Республики Арцах с 1991 года живут в независимом, суверенном государстве и не имеют никаких политико-правовых связей с Азербайджаном. Баку давно потерял также моральное право называть жителей Арцаха своими гражданами. А после развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженной агрессии Азербайджана против Республики Арцах, в ходе которой азербайджанская армия целенаправленно обстреливала гражданские объекты и использовала запрещенные виды вооружений, включая кассетные боеприпасы, против мирного населения, подобные утверждения Баку и вовсе являются бессмысленным набором пустых слов.

Во-вторых, развязав очередную агрессивную войну и вновь попытавшись разрешить конфликт силой, Азербайджан перечеркнул все усилия международных посредников, обнулив их наработки в процессе мирного урегулирования. В сложившихся условиях остался лишь один выход – международное признание независимости Республики Арцах, что обеспечит прочный мир и стабильность в регионе, а также исключит попытки Азербайджана развязать очередную войну и предотвратит совершение властями Баку новых преступлений против человечности".