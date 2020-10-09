Карен Григорян стал победителем шахматного турнира Маркеса де Помбала

Гроссмейстер Карен Григорян успешно выступил на португальском международном турнире.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация шахмат. В Португалии завершился международный турнир имени Маркеса де Помбала, в котором приняли участие 74 шахматиста из 7 стран. Набрав 6 очков из 7, гроссмейстер Карен Григорян стал победителем турнира. Григорян также на 1 балл улучшил свой индивидуальный рейтинг.