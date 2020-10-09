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Карен Григорян стал победителем шахматного турнира Маркеса де Помбала

Карен Григорян стал победителем шахматного турнира Маркеса де Помбала

Гроссмейстер Карен Григорян успешно выступил на португальском международном турнире.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация шахмат. В Португалии завершился международный турнир имени Маркеса де Помбала, в котором приняли участие 74 шахматиста из 7 стран. Набрав 6 очков из 7, гроссмейстер Карен Григорян стал победителем турнира. Григорян также на 1 балл улучшил свой индивидуальный рейтинг.


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