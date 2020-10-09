В повестке встречи в Москве - прекращение военных действий, обмен телами погибших и пленными

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян вылетает в Москву, где состоятся консультации глав МИД Армении, Азербайджана и России.

“Согласно призыву президента РФ, в повестке дня исключительно вопросы прекращения военных действий, обмена телами погибших и пленных в гуманитарных целях”, - сообщила «Арменпресс» пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

8 октября президент Российской Федерации Владимир Путин, исходя из гуманитарных соображений, призвал к прекращению боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. В Кремле сообщили, что 9 октября главы МИД Армении и Азербайджана были приглашены в Москву для проведения консультаций по этому вопросу при посредничестве главы МИД России.