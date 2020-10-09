США ввели новые санкции против Ирана

Вашингтон внес 18 иранских банков в санкционный список. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Минфин США.

Под ограничения попали в том числе Amin Investment Bank, Bank Keshavarzi Iran, Bank Maskan, Iran Zamin Bank. Американское ведомство обвинило эти организации в финансировании "злонамеренной деятельности" иранского правительства.

"Наши санкционные программы продолжатся, пока Иран не прекратит свою поддержку террористической деятельности и не покончит со своей ядерной программой", — сказал он.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, а также против его экономических партнеров. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал отказаться от ее закупок.

В августе этого года госсекретарь США Майк Помпео передал председателю Совбеза ООН жалобу, в которой говорилось о неисполнении Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), принятого в 2015 году. Вашингтон заявил о желании запустить процедуру восстановления санкций ООН против Тегерана. Подавляющее большинство членов СБ выступили против американской инициативы.