Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил готовность уйти с поста главы государства после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло", - добавил Жээнбеков, слова которого распространила его пресс-служба.

Президент также выразил готовность отправить в отставку премьера и членов правительства, которые работали до кризиса, чтобы легитимизировать новый кабмин.

Жээнбеков отметил, что "никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества". По его оценке, политическая ситуация в стране "достигла критической точки".

Он напомнил об отмене результатов выборов в киргизский парламент (Жогорку Кенеш - ред.) и о необходимости назначения перевыборов. "Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность", - считает он.

Жээнбеков призвал все политические силы к сохранению мира и спокойствия в стране.

В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. После ожесточенных столкновений протестующих с силовиками митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация.

Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров проведено не было.