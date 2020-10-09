Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов
11:40, 9 Октябрь, 2020
Министерство обороны Арцаха опубликовало новые имена воинов, погибших в ходе отражения агрессии Азербайджана.
- Геворгян Роман Наириевич, 2000 г. р.
- Месропян Монте Овикович, 2001 г. р.
- Мурадян Сурен Саркисович, 2000 г. р.
- Хачатрян Гегам Каренович, 2001 г. р.
- Егоян Артем Аршакович, 1997 г. р.
- Юрдинян Левон Айка, 2001 г. р.
- Мовсисян Сеник Араевич, 2001 г. р.
- Бадалян Самвел Ваагнович, 2000 г. р.
- Александрян Эмиль Арменович, 2000 г. р.
- Азизян Хачатур Гагикович, 2000 г. р.
- Давтян Нарек Давида, 2001 г. р.
- Даниелян Артур Варданикович, 1995 г. р.
- Базиян Альберт Суренович, 1976 г. р.
- Ростомян Акоп Араевич, 1989 г. р.
- Карапетян Оганес Гарникович, 1996 г. р.
- Исраелян Марат Николаевич, 1978 г. р.
- Потоян Роман Арменович, 2001 г. р.
- Тороян Григор Робертович, 2001 г. р.
- Манвелян Унан Саркисович, 2000 г. р.
- Айвазян Пап Гарикович, 2001 г. р.
- Оганесян Нарек Камсарович, 2000 г. р.
- Мкртчян Тигран Фархадович, доброволец, 1995 г. р.
- Казарян Артур Карапетович, 1984 г. р.
- Закарян Тигран Шагенович, 2000 г. р.
- Конян Норайр Григорьевич, 2000 г. р.
- Арутюнян Карапет Мкртичевич, 2001 г. р.
До публикации этих имен было известно о 350 погибших.
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