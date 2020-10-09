Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов

Министерство обороны Арцаха опубликовало новые имена воинов, погибших в ходе отражения агрессии Азербайджана.

Геворгян Роман Наириевич, 2000 г. р. Месропян Монте Овикович, 2001 г. р. Мурадян Сурен Саркисович, 2000 г. р. Хачатрян Гегам Каренович, 2001 г. р. Егоян Артем Аршакович, 1997 г. р. Юрдинян Левон Айка, 2001 г. р. Мовсисян Сеник Араевич, 2001 г. р. Бадалян Самвел Ваагнович, 2000 г. р. Александрян Эмиль Арменович, 2000 г. р. Азизян Хачатур Гагикович, 2000 г. р. Давтян Нарек Давида, 2001 г. р. Даниелян Артур Варданикович, 1995 г. р. Базиян Альберт Суренович, 1976 г. р. Ростомян Акоп Араевич, 1989 г. р. Карапетян Оганес Гарникович, 1996 г. р. Исраелян Марат Николаевич, 1978 г. р. Потоян Роман Арменович, 2001 г. р. Тороян Григор Робертович, 2001 г. р. Манвелян Унан Саркисович, 2000 г. р. Айвазян Пап Гарикович, 2001 г. р. Оганесян Нарек Камсарович, 2000 г. р. Мкртчян Тигран Фархадович, доброволец, 1995 г. р. Казарян Артур Карапетович, 1984 г. р. Закарян Тигран Шагенович, 2000 г. р. Конян Норайр Григорьевич, 2000 г. р. Арутюнян Карапет Мкртичевич, 2001 г. р.

До публикации этих имен было известно о 350 погибших.