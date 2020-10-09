Ереван и Баку подтвердили участие своих министров ИД в обсуждениях в Москве: МИД РФ

Армения и Азербайджан подтвердили участие своих министров иностранных дел в обсуждении, созванном президентом России Владимиром Путиным, которое состоится 9 октября в Москве. Об этом агентству ТАСС сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

“Ереван и Баку подтвердили свое участие в обсуждениях на уровне министров иностранных дел в Москве. Идут активные приготовления”, - как сообщает «Арменпресс», об этом информировала Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин призвал к прекращению боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта исходя из гуманитарных причин. В Кремле сообщили, что 9 октября главы МИД Армении и Азербайджана были приглашены в Москву для проведения консультаций по этому вопросу при посредничестве министра иностранных дел России.