Время в Ереване: 11:07:36,   9 Октябрь

Ереван и Баку подтвердили участие своих министров ИД в обсуждениях в Москве: МИД РФ

Ереван и Баку подтвердили участие своих министров ИД в обсуждениях в Москве: МИД РФ

Армения и Азербайджан подтвердили участие своих министров иностранных дел в обсуждении, созванном президентом России Владимиром Путиным, которое состоится 9 октября в Москве. Об этом агентству ТАСС сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

“Ереван и Баку подтвердили свое участие в обсуждениях на уровне министров иностранных дел в Москве. Идут активные приготовления”, - как сообщает «Арменпресс», об этом информировала Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин призвал к прекращению боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта исходя из гуманитарных причин. В Кремле сообщили, что 9 октября главы МИД Армении и Азербайджана были приглашены в Москву для проведения консультаций по этому вопросу при посредничестве министра иностранных дел России.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации