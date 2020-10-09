В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание: ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестку заседания включены 2 вопроса.

Депутаты в первом чтении обсудят законодательный пакет О внесении дополнений в Кодекс Республики Армения “Об административных правонарушениях” и смежные законопроекты, а также проект закона О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Армения.

Норайр Шогикян