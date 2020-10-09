Возобновляются турниры “Большого шлема” по дзюдо

Международная федерация дзюдо официально подтвердила возобновление турнира “Большого шлема”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Первый тур пройдет с 23 по 25 октября в Будапеште. Изменения в календаре турнира могут произойти в зависимости от эпидемической ситуации. В соревнованиях будут разыграны олимпийские рейтинговые очки.

Дзюдоисты получат квоты на Олимпийские игры в Токио, в зависимости от их позиций в рейтинге Международной федерации. Спортсмены, занявшие первые 25 мест, получат право на участие в Олимпийских играх.