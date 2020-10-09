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Возобновляются турниры “Большого шлема” по дзюдо

Возобновляются турниры “Большого шлема” по дзюдо

 Международная федерация дзюдо официально подтвердила возобновление турнира “Большого шлема”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Первый тур пройдет с 23 по 25 октября в Будапеште. Изменения в календаре турнира могут произойти в зависимости от эпидемической ситуации. В соревнованиях будут разыграны олимпийские рейтинговые очки.

Дзюдоисты получат квоты на Олимпийские игры в Токио, в зависимости от их позиций в рейтинге Международной федерации. Спортсмены, занявшие первые 25 мест, получат право на участие в Олимпийских играх.


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