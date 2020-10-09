Трамп считает, что Байден заранее будет знать ответы при проведении виртуальных дебатов

Президент США Дональд Трамп выразил опасения относительно того, что в случае проведения следующего раунда теледебатов в виртуальном формате кандидат на высший государственный пост от Демократической партии Джозеф Байден заранее будет знать ответы на подготовленные к дискуссии вопросы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Посмотрим, что будет дальше, но я не заинтересован в проведении виртуальных дебатов, - заявил Трамп в четверг в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос относительно формата проведения следующего раунда предвыборной дискуссии между кандидатами в президенты США. - Я не Джо Байден, я не буду проводить виртуальные дебаты, сидя перед экраном компьютера". При этом глава Белого дома добавил, что решения Комиссии по президентским дебатам США вызывают у него лишь смех.

"У него [Байдена] в таком случае будут ответы, - отметил глава американской администрации. - Они дадут ему ответы - точно так же, как ему сообщают о том, какие вопросы будут задавать на пресс-конференциях". "Они дают ему ответы, они дают ему вопросы, что это вообще за пресс-конференции?" - сказал Трамп. При этом он предположил, что следующие дебаты в очном формате можно было бы провести без помощи Комиссии по президентским дебатам США, воспользовавшись для этого независимой площадкой.

Ранее неправительственная комиссия по организации дебатов объявила, что предстоящие прения Трампа и Байдена пройдут в дистанционном формате в связи с выявлением коронавируса у американского лидера. Глава Белого дома заявил, что в таком случае не планирует участвовать в них. Байден сообщил, что вместо дебатов 15 октября будет отвечать на вопросы избирателей.

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Второй ранее был намечен на 15 октября в Майами (штат Флорида), а третий - на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).

Штаб Байдена в четверг заявил, что следующая публичная дискуссия с Трампом может состояться 22 октября и будет последней перед выборами. Представители президента выражали согласие с этим. Всеобщие выборы в США запланированы на 3 ноября.