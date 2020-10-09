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Трамп считает, что Байден заранее будет знать ответы при проведении виртуальных дебатов

Трамп считает, что Байден заранее будет знать ответы при проведении виртуальных дебатов

Президент США Дональд Трамп выразил опасения относительно того, что в случае проведения следующего раунда теледебатов в виртуальном формате кандидат на высший государственный пост от Демократической партии Джозеф Байден заранее будет знать ответы на подготовленные к дискуссии вопросы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Посмотрим, что будет дальше, но я не заинтересован в проведении виртуальных дебатов, - заявил Трамп в четверг в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос относительно формата проведения следующего раунда предвыборной дискуссии между кандидатами в президенты США. - Я не Джо Байден, я не буду проводить виртуальные дебаты, сидя перед экраном компьютера". При этом глава Белого дома добавил, что решения Комиссии по президентским дебатам США вызывают у него лишь смех.

"У него [Байдена] в таком случае будут ответы, - отметил глава американской администрации. - Они дадут ему ответы - точно так же, как ему сообщают о том, какие вопросы будут задавать на пресс-конференциях". "Они дают ему ответы, они дают ему вопросы, что это вообще за пресс-конференции?" - сказал Трамп. При этом он предположил, что следующие дебаты в очном формате можно было бы провести без помощи Комиссии по президентским дебатам США, воспользовавшись для этого независимой площадкой.

Ранее неправительственная комиссия по организации дебатов объявила, что предстоящие прения Трампа и Байдена пройдут в дистанционном формате в связи с выявлением коронавируса у американского лидера. Глава Белого дома заявил, что в таком случае не планирует участвовать в них. Байден сообщил, что вместо дебатов 15 октября будет отвечать на вопросы избирателей.

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Второй ранее был намечен на 15 октября в Майами (штат Флорида), а третий - на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).

Штаб Байдена в четверг заявил, что следующая публичная дискуссия с Трампом может состояться 22 октября и будет последней перед выборами. Представители президента выражали согласие с этим. Всеобщие выборы в США запланированы на 3 ноября.


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