Две трети японцев ждут начала Олимпийских игр

Согласно результатам очередного социологического опроса, проводимого среди населения Японии, почти 2/3 японцев ждут начала Олимпийских игр.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МОК. При этом более половины опрошенных выступают за ограничение количества болельщиков на аренах. В опросе приняло участие 1 202 человека. Большинство пожилых японцев (58,5%) предпочитают строгое ограничение количества болельщиков, тем более что внутренние соревнования в Японии уже проводятся в таких условиях.

24 марта стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор, в результате которого, Томас Бах на предложение премьер-министра отложить Игры на год, дал свое согласие. В настоящее время известно, что Олимпийские игры сохранят свое название - “Токио 2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.