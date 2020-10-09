Уругвай победил Чили: Мундиаль 2022: квалификационный раунд

Сборная Уругвая по футболу на своем поле обыграла сборную Чили со счетом - 2:1.

Как сообщает «Арменпресс», в первом матче квалификационного раунда Мундиаль 2022 Уругвай в Монтевидео одержал победу над Чили благодаря голам Суареса и Гонсалеса. Единственный гол сборной Чили забил Санчес. Итог матча Уругвай - Чили - 2:1.

Следующий соперник Уругвая Эквадор, Чили сыграет с Колумбией.