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Президент МОК посетит Японию

Президент МОК посетит Японию

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах посетит Японию.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает японское агентство “Kyodo”. Визит президента МОК намечен на ноябрь этого года.

24 марта стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор, в результате которого, Томас Бах на предложение премьер-министра отложить Игры на год, дал свое согласие. В настоящее время известно, что Олимпийские игры сохранят свое название - “Токио 2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.


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