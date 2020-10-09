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Благодаря голу Месси Аргентина одержала победу над Эквадором

Благодаря голу Месси Аргентина одержала победу над Эквадором

Сборная Аргентины по футболу первый матч квалификационного раунда Мундиаль 2020 завершила победой.

Как передает «Арменпресс», в первом матче южноамериканской квалификации сборная Аргентины встречалась со сборной Эквадора. Единственный гол матча на 13-й минуте 11-метровым ударом забил капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

В следующих играх Аргентина сыграет с Боливией, а Эквадор с Уругваем.


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