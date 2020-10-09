Благодаря голу Месси Аргентина одержала победу над Эквадором

Сборная Аргентины по футболу первый матч квалификационного раунда Мундиаль 2020 завершила победой.

Как передает «Арменпресс», в первом матче южноамериканской квалификации сборная Аргентины встречалась со сборной Эквадора. Единственный гол матча на 13-й минуте 11-метровым ударом забил капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

В следующих играх Аргентина сыграет с Боливией, а Эквадор с Уругваем.