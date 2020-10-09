Цены на цветные металлы - 08-10-20

ЛОНДОН, 9 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 8 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.59% и составила 1772.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.15% и составила 6538.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.82% и составила 1793.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.51% и составила 14608.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.33% и составила 18180.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.08% и составила 2377.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 18629.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33780.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.