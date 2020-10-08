Раненый в результате бомбежки Азербайджана французский журналист рассказал о случившемся

Журналист французской газеты Le Monde Алан Каваль, который был тяжело ранен во время обстрела арцахского города Мартуни азербайджанскими вооруженными силами, рассказал о том, что с ним произошло, и поблагодарил тех, кто спас ему жизнь. Как сообщает Арменпресс, Алан Каваль на своей странице в Facebook написал, что 1 октября вместе с коллегами - журналисткой Эрмине Вирабян и фотожурналистом Рафаэлем Ягобзаде, выполнял свои профессиональные обязанности в городе Мартуни, недалеко от линии соприкосновения, когда Азербайджан начал бомбить город.

«Был полдень, и, гуляя по жилой улице, мы услышали звук выстрелов из «Града» по нам с азербайджанских позиций. Они бомбили город, на нас лился дождь из огня и металла. Гриша Наринян, сотрудник мэрии Мартуни, который показывал нам места предыдущих нападений, скончался на месте. Ему было 28 лет. Я думаю о нем и его семье каждый день. Гриша умер, потому что хотел, чтобы мир знал, что переживает его народ. Пусть покоится в мире с тремя другими мирными жителями, погибшими в результате этой бомбежки», - написал Каваль.

Журналист написал, что водитель, Армен Саян, получил легкие травмы, но у него еще головные боли.

«К счастью, моя коллега Эрмине, которую я очень ценю, осталась невредимой. Мой друг и коллега Рафаэль получил травмы головы и ноги. Если я правильно понял, десятки осколков оказались в разных частях моего тела. Некоторые осколки поразили мне живот. Сейчас я выздоравливаю шаг за шагом, день за днем, но я не мог бы написать эти слова, если бы не люди, которые спасли меня в Мартуни, Степанакерте, Ереване и Париже. Некоторые из них известны, некоторые из них - мои друзья, некоторых я никогда не знал.

Среди них есть жители Мартуни, сыгравшие решающую роль в первые минуты: они пытались увести нас в безопасное место. Разрешите поблагодарить коллег-журналистов, которые подобрали меня и отвезли в городской медицинский центр. Позвольте мне поблагодарить других моих коллег, которые были там и проинформировали Париж о ситуации, особенно Эрмине и Реджиса Генте.

Позвольте мне поблагодарить весь персонал медицинского центра Мартуни, который нашел время, чтобы спасти двух иностранцев во время нападения на их город. Позвольте поблагодарить людей, которые доставили меня в Степанакертскую больницу на старой машине скорой помощи из Мартуни по извилистой дороге.

Я знаю, сколько сделали сотрудники Степанакертской больницы, чтобы спасти меня. Я пока не знаю их всех, но глубоко благодарен каждому из них. Я также глубоко признателен властям Нагорного Карабаха, Армении и Франции, которые обеспечили нашу перевозку в Ереван на вертолете. Конечно, все это было бы невозможно без президента Франции Макрона, который публично говорил о нашем инциденте и сделал невозможное, чтобы вытащить нас, и без министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана», - написал Каваль.