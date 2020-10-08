Тройственный союз агрессоров объединяют преступные методы ведения войны: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением относительно атаки Азербайджана на церковь Святого Всеспасителя в Шуши. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Арцаха говорится:

“Самым строжайшим образом осуждаем атаку вооруженных сил Азербайджана на армянскую церковь Святого Всеспасителя (Казанчецоц), находящуюся в городе Шуши Республики Арцах.

Напоминаем азербайджанской стороне, что превращение исторических памятников, произведений искусства или мест отправления культа, которые являются культурным или духовным наследием народов, в объект нападения, представляет собой серьезное нарушение как договорного, так и обычного международного гуманитарного права, а разрушение памятников культуры в ходе боевых действий - военное преступление.

Преднамеренное разрушение исторических, культурных и религиозных объектов являются характерным и печально известным почерком международных террористических организаций. Достаточно вспомнить разрушение Бамианских Статуй Будды талибами, а также уничтожение монументальной арки в Пальмире и армянской церкви Святых Мучеников в Дейр-эз-Зоре боевиками ИГИЛ в Сирии.

Атака на церковь Святого Всеспасителя в городе Шуши демонстрирует, что развязавший агрессию против Республики Арцах преступный тройственный союз Азербайджана, Турции и террористических организаций объединяют не только общие цели, но и система ценностей и преступные методы ведения боевых действий.

Вновь отмечаем, что сохранение культурного наследия имеет большое значение для всех народов мира, а ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, является ущербом для культурного наследия всего человечества. Наряду с принятием многочисленных международных конвенций о защите культурного и исторического наследия, вопрос был также поднят на уровне Совета Безопасности ООН, который в своей резолюции (2347) о недопустимости уничтожения культурного наследия в контексте вооруженных конфликтов, особенно террористическими группами, призвал все государства вести коллективную и скоординированную борьбу против подобной практики.

Вновь подчеркиваем, что в условиях открытого отрицания Азербайджаном принципов гуманности и общечеловеческих ценностей международное признание независимости Республики Арцах является наиболее действенным способом обеспечения безопасности народа Арцах, реализации его фундаментальных прав, а также сохранения культурного наследия Арцаха”.