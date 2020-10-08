Азербайджан подтвердил свой план по уничтожению армянского культурного присутствия: Гарегин II

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Его Святейшество Гарегин II коснулся умышленных ударов азербайджанскими вооруженными силами по церкви Казанчецоц в Шуши. Как сообщает Арменпресс, в заявлении Католикоса Всех Армян говорится:

«Сегодня мы узнали о преднамеренном обстреле Азербайджаном церкви Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши во время очередного обстрела мирных населенных пунктов.

Азербайджан подтвердил свой коварный план изгнания армян из Арцаха и уничтожения армянского культурного присутствия при поддержке осуществившей геноцид Турции и нанятых ею террористов-экстремистов.

Наш завет с Богом силен, наша вера непоколебима. Казанчецоц, как символ свободолюбивого духа наших арцахских армян и возрождения Арцаха, нерушим и, как и в прошлом, и отныне продолжит нести свое благословение нашему народу и свидетельствовать о воле и решимости наших храбрых сынов Арцаха жить свободно и независимо.

Да защитит Бог и поможет нашим храбрым воинам и верующему народу Арцаха».

8 октября азербайджанские вооруженные силы нанесли целенаправленные удары по церкви Казанчецоц в Шуши. В результате ударов по церкви пострадали журналисты, один из них находится в тяжелом состоянии.