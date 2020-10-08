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Около 30% раненых армянских солдат возвращаются в строй в течение 24 часов: Арцрун Ованнисян

Около 30% раненых армянских солдат возвращаются в строй в течение 24 часов: Арцрун Ованнисян

Около 30% раненых с армянской стороны в ходе боевых действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха, возвращаются в строй в течение 24 часов. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 8 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Благодаря высококвалифицированной и блестящей работе нашей медицинской службы около 30% раненых возвращаются в строй в течение 24 часов после получения соответствующей медицинской помощи. Это неплохой показатель во время конфликтов, если учесть, что стороны очень плотно используют артиллерию», - сказал Ованнисян.


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