В первые пять дней боевых действий потери ВС Азербайджана были очень высокими: Ованнисян

В течение первых пяти дней боевых действий, развязанных Азербайджаном, уровень потерь врага был чрезвычайно высоким. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Арцрун Ованнисян, отвечая на вопрос, каков процент потерь противника.

«Я не могу назвать точные цифры, потому что они содержат военную тайну. Конечно, вооружение ни одной армии не является неисчерпаемым при использовании в таких интенсивных боевых действиях. И сколько бы параллельных поставок ни было, невозможно соразмерно компенсировать убытки», - сказал Ованнисян.

По его словам, в первые пять дней боевых действий уровень потерь врага был чрезвычайно высоким. В настоящее время уровень этих потерь несколько снизился, потому что нет такого же количества техники, которую можно было бы использовать с той же интенсивностью.