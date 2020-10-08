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Записались десятки тысяч добровольцев, чтобы защитить Арцах: Арцрун Ованнисян 

Записались десятки тысяч добровольцев, чтобы защитить Арцах: Арцрун Ованнисян 

Десятки тысяч добровольцев записались, чтобы защищать Арцах от крупномасштабной войны, развязанной Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 8 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Десятки тысяч. Я не буду называть конкретную цифру», - сказал Ованнисян, отвечая на вопрос о количестве добровольцев.


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