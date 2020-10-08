В результате агрессии Азербайджана погибло 22 и ранено 95 человек среди мирного населения

В результате агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха и Армении, армянская сторона потеряла 22 человека и 95 раненых среди мирного населения. Как сообщает Арменпресс, данные резюмировал Объединенный информационный центр Армении.

Всего в Армении и Арцахе было повреждено 5800 гражданских объектов, зданий и сооружений.

Из 22 убитых 20 - из Арцаха, 2 - из Армении, 93 из 95 раненых - из Арцаха и 2 - из Армении.

Один из жителей, убитых в результате посягательства Азербайджана на территорию Республики Армения, - из Вардениса, другой - из Мец Масрика.

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян подробно рассказал о потерях мирного населения в результате азербайджанской агрессии.