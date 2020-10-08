Должно быть прекращено внешнее подстрекательство в зоне Карабаха: премьер-министр Греции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис затронул ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Афинах.

Как сообщает Арменпресс, Мицотакис отметил, что они обсуждали с генсеком НАТО тревожные и трагические события в Нагорном Карабахе, продолжающееся кровопролитие, которое, помимо гуманитарной сферы, дестабилизирует весь регион.

«Мы за немедленное прекращение всех боевых действий. Также необходимо прекратить иностранное вмешательство, провоцирующее военные действия. Мы поддерживаем призывы сопредседателей Минской группы к возобновлению режима прекращения огня и мирного процесса», - подчеркнул премьер-министр Греции.