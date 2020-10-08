Признание Республики Арцах РА и третьими странами как проблема, не терпящая отлагательства

Вопрос о признании Арцаха стал сверхвопросом, обращаемся к мировому сообществу с призывом приложить усилия по признанию Арцаха. В условиях спровоцированной Азербайджаном войны стало ясно, что непризнанность Арцаха не позволяет ему воспользоваться теми гарантиями и механизмами обеспечения безопасности, которыми располагают другие легитимные государства. Несмотря на это, Республика Арцах сегодня самостоятельно, без вмешательства третьих сторон, силами своей армии обеспечивает безопасность своих граждан, что является важнейшим условием для состоявшегося государства.

Десятилетиями признание Арцаха использовалось как инструмент внешнеполитического, внутриполитического, военно-политического сдерживания. Всилу военно-политических реалий приоритетом внешней политики Республики Армения и Республики Арцах является развитие процесса международного признания, которое осуществляется путем оценки геополитических реалий и позиций.

С 1991 года, после провозглашения независимости, Арцах руководствовался принципом существования государства, которое не обязательно признано другими странами, но обладает признаками независимого государства. Сегодня, больше, чем когда-либо, признание Арцаха - не самоцель, первостепенное значение имеет составляющая обеспечения безопасности всей нации, в случае признания она закреплена международными гарантиями.

Отсрочка процесса признания Республики Арцах Республикой Армения на десятилетия была механизмом политико-дипломатического сдерживания, предполагалось, что он может быть реализован в случае угрозы безопасности Республики Арцах. Сегодня, как никогда, этот момент настал.

Мы считаем важным признание Арцаха не только Арменией, но и сообществом других стран, поскольку исторические, политические и правовые основания говорят в пользу Арцаха.

В деле международного признания Республики Арцах считаем необходимым обновление рычагов совместной дипломатии, а также все возможности использования законодательных рычагов давления.

Считаем важным также пересмотреть реакцию мировых СМИ, учитывая сложившиеся ранее в мировой прессе положительный настрой и симпатию (сопереживание).

Спровоцированная Азербайджаном война поставила под угрозу безопасность и стабильность региона, а значит, признание Арцаха важно и в контексте устранения этих проблем.

В дополнение к внешним вызовам признание Арцаха следует рассматривать с точки зрения роли и конкретных действий Республики Арцах в борьбе с террористическим тандемом Азербайджан-Турция и международным терроризмом, которые еще раз доказывают, что Арцах является состоявшимся демократическим государством, в основе которого лежит приоритет закона, и наступило время его международного признания со стороны других стран в качестве первостепенного субъекта международного права.

Нелли Багдасарян

Советник президента Республики Арцах по международным отношениям