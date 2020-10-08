Подлейшая азербайджанская спекуляция: сухие факты об обстреле церкви Казанчецоц

По собору Святого Всеспасителя (Казанчецоц) в Шуши 8 октября было нанесено два артиллерийских удара. После дневных бомбардировок, когда Минобороны Азербайджана осознало, что его преступление против цивилизации получит международную оценку, поспешило опровергнуть какую-либо свою связь с этим инцидентом. Однако спустя несколько часов обстрел повторился, в результате чего, к сожалению, были ранены международные журналисты, освещавшие осуществленное Азербайджаном это преступление необоснованной ненависти.

Азербайджанская сторона пыталась ввести мир в заблуждение, заявив, что не обстреливал собор Казанчецоц.

Конечно, в последнее время ложь, измышления и открытые манипуляции со стороны официальных лиц Азербайджана никого не удивляют.

Считаем необходимым разоблачить эту ложь, потому что это преступление против цивилизации.

Факты

1. Азербайджан нанес удар по церкви Казанчецоц в Шуши, об этом свидетельствуют опубликованные фактические данные.

2. После ударов министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором утверждало, что они не наносили удары по собору Казанчецоц. Через несколько минут после этого заявления собор Казанчецоц снова подвергся артобстрелу.

В результате ударов, нанесенных вооруженными силами Азербайджана по церкви Казанчецоц в Шуши, несколько журналистов пострадали, состояние одного из них тяжелое.

Реакции

Архиепископ Паргев Мартиросян : «Они бьют по нашим духовным ценностям, в то время как мы восстанавливаем мечети. Это почерк “Исламского государства”». Первопрестольный Святой Эчмиадзин в своем заявлении осудил обстрелы церкви Казанчецоц в Шуши. Первопрестольный Эчмиадзин, осуждая бомбардировку церкви и рассматривая инцидент как проявление крайней религиозной нетерпимости, призвал глав церквей, международное сообщество, межцерковные и межконфессиональные структуры поднять свой голос против прекращения кровопролития, в защиту права народа Арцаха на свободную и независимую жизнь и сохранение древнего культурного наследия.. Российско-сирийский журналист-интернационалист Аббас Джума отметил, что нагорно-карабахский конфликт давно имеет для Азербайджана религиозный оттенок : «Это очень важная церковь для всех армян. Конечно, мне очень жаль, что этот конфликт начинает приобретать религиозный оттенок. Такой цвет азербайджанцы ему придают уже давно. Я вижу это в риторике в социальных сетях. Многие в Азербайджане видят в этом борьбу за ислам».

Подлейшая азербайджанская спекуляция

В первом заявлении азербайджанцев была сделана попытка намекнуть на то, что удары по церкви якобы нанесла армянская армия. Не вдаваясь в подробности этого казуса, приведем фактическую справку:

В 1992 году Степанакерт, столица Арцаха, подвергся бомбардировке из Шуши. А азербайджанцы хранили свой арсенал в церкви Святого Всеспасителя (Казанчецоц). Ниже представляем тот видеоролик, когда после освобождения Шуши в церкви Казанчецоц была воздана молитва «Отче наш».

Ящики с боеприпасами хорошо видны на кадрах. Их цель состояла в том, чтобы хранить бомбы в церкви, потому что они знали, что армяне никогда не будут стрелять и наносить ракетные удары по своей церкви, собору Святого Всеспасителя (Казанчецоц), и самое безопасное место для них - именно церковь.

В беседе с Арменпресс герой Арцаха, командующий операцией по освобождению Шуши Аркадий Тер-Тадевосян назвал зверством нападения азербайджанских вооруженных сил 8 октября.

«Собор Святого Всеспасителя - это символ Шуши, это наша вера. Когда в 90-е в нас стреляли из Шуши, мы все равно с любовью смотрели на этот город. То, что делает враг, это зверство. Как только наступит мир, мы восстановим его [собор]», - сказал Коммандос.

О церковном комплексе

Церковь Святого Всеспасителя в Шуши имеет исключительное историческое и культурное значение в регионе Южного Кавказа.

Она считается центром Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви. Церковный комплекс построен в 1868–1887 годах. Это второй по значимости духовный центр в Арцахе после Гандзасара.

Комплекс состоится из церкви Казанчецоц (1868–1887 гг.) и колокольни (1858 г.). В настоящее время здесь находится резиденция главы Арцахской епархии.