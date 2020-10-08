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Премьер-министр РФ отметил важность скорейшего прекращения боевых действий

Премьер-министр РФ отметил важность скорейшего прекращения боевых действий

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин отметил важность скорейшей стабилизации обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, прекращения боевых действий и возобновления переговорного процесса по политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт правительства РФ, Мишустин сказал об этом в ходе телефонного разговора с премьером Азербайджана Али Асадовым.


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