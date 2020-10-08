Дальнейшая эскалация может иметь непредсказуемые последствия для всего региона: Тоноян послу Грузии
18:19, 8 Октябрь, 2020
Министр обороны Армении Давид Тоноян 8 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Республике Армения Георгия Саганелидзе.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей министерства обороны Армении, по просьбе посла министр обороны Армении представил информацию о развязанных Азербайджаном в Арцахе военных действиях и их развитии. Давид Тоноян подчеркнул, что дальнейшая эскалация ситуации на фронте может иметь непредсказуемые последствия для всего региона.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен