Дальнейшая эскалация может иметь непредсказуемые последствия для всего региона: Тоноян послу Грузии

Министр обороны Армении Давид Тоноян 8 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Республике Армения Георгия Саганелидзе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей министерства обороны Армении, по просьбе посла министр обороны Армении представил информацию о развязанных Азербайджаном в Арцахе военных действиях и их развитии. Давид Тоноян подчеркнул, что дальнейшая эскалация ситуации на фронте может иметь непредсказуемые последствия для всего региона.