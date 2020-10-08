Время в Ереване: 11:07:36,   8 Октябрь

ФФА обратилась в УЕФА по поводу воинственной позиции SOCAR

ФФА обратилась в УЕФА по поводу воинственной позиции SOCAR

Президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян обратился к генеральному секретарю УЕФА Теодоросу Теодоридису с просьбой обсудить целесообразность пребывания азербайджанской компании SOCAR в качестве одного из спонсоров УЕФА.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, в последние дни компания опубликовала множество фотографий и видео с войны, а также разместила агрессивные сообщения на своих официальных страницах в социальных сетях.

В своем письме президент ФФА в очередной раз подчеркнул важность того, что футбол должен быть вне политики, а также осудил милитаристскую позицию одного из спонсоров УЕФА.

ФФА ожидает, что УЕФА не только обсудит взятый за основу рабочий стиль SOCAR последних дней и целесообразность спонсорства этой компании УЕФА, но и выступит с заявлением, осуждающим его.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации