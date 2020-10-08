Генпрокурор РФ призвал оградить Карабах от наемников и террористов

Необходимо пресекать попытки проникновения на территорию конфликта в Карабахе наемников и террористов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом об этом заявил на заседании координационного совета генеральных прокуроров государств–участников СНГ генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"На протяжении 25 лет мы совместными усилиями создавали механизмы, обеспечивающие защиту прав граждан на пространстве Содружества независимых государств и не можем, не должны допустить их разрушения… Сейчас первоочередная задача – защитить людей и обеспечить их право на достойную, безопасную, мирную жизнь, в том числе, путем пресечения любых попыток проникновения на территорию конфликта наемников и террористов, лиц, наживающихся на незаконном обороте оружия и финансирующих террористические акты", - цитирует генпрокурора пресс-служба ведомства.