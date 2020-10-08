ОДКБ предоставит Армении военную помощь в случае агрессии против страны

Организация Договора о коллективной безопасности предоставит Армении военную помощь при реальной угрозе суверенитета и целостности страны. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Такие случаи четко прописаны у нас в нормативных документах. Есть два пороговых рубежа. Первое - это когда создаются реальные угрозы для безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности любого из наших государств-членов ОДКБ. Тогда оно вправе обратиться в ОДКБ, приводится в действие механизм консультаций межгосударственных, в том числе экстренных, и оказывается необходимая помощь или поддержка этому государству по его запросу", - сказал Зась, говоря о том, в каких случаях ОДКБ может вмешаться в конфликт в контексте происходящего в Нагорном Карабахе.

По его словам, второй такой случай - агрессия, военное нападение. "В этом случае это рассматривается как агрессия против всех наших государств, и в этом случае также по запросу нашей страны объекту агрессии незамедлительно оказывается всяческая помощь, в том числе военная", - объяснил генсек.