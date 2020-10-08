ВС Азербайджана снова обстреливают Степанакерт и церковь Казанчецоц в Шуши

Вооруженные силы Азербайджана снова обстреливают столицу Арцаха Степанакерт и Церковь Св. Всеспасителя Казанчецоц в Шуши. В беседе с Арменпресс директор Общественного радио Арцаха Ани Минасян отметила, что с сегодняшнего утра в столице не стихает сигнал воздушной тревоги.

«Сегодня с утра обстрел не прекращается. Сигнал тревоги не умолкает. Только что снова прогремел взрыв», - сказала Минасян.

Советник президента Арцаха по иностранным делам Давид Бабаян отметил, что после утренних обстрелов снова под прицелом оказалась церковь Казанчецоц в Шуши.

«Церковь Казанчецоц снова подверглась обстрелу. Это просто входит в их стиль, потому что это политика геноцида и культурный геноцид, потому что обстрел церкви - не что иное, как нацеливание на армянскую систему ценностей», - отметил Бабаян.