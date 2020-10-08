Всемирную торговую организацию впервые возглавит женщина

Главой Всемирной торговой организации (ВТО) впервые будет избрана женщина: круг кандидатов на этот пост сузился с пяти до двух – представительниц Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы и Республики Корея Ю Мён Хи. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте ВТО.

"Двумя кандидатами, которые заручились самой широкой и глубокой поддержкой со стороны членов (организации) и которые впоследствии должны пройти в финальный раунд, являются Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии и Ю Мён Хи из Республики Корея", - говорится в сообщении.

Как отмечается, таким образом, седьмым генеральным директором ВТО станет женщина, что является историческим событием для организации.

Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году в городе Огваши-Уку в Нигерии. Согласно сайту ВТО, в разное время занимала посты министра финансов Нигерии, министра иностранных дел этой страны, а также работала в должности управляющего директора Всемирного банка.

Мён Хи родилась в 1967 году в южнокорейском городе Ульсан. Сейчас она занимает должность министра торговли Южной Кореи. Мён Хи стала первой женщиной в стране, получившей этот пост.

Ранее глава ВТО Роберто Азеведо заявил, что решил покинуть этот пост на год раньше - 31 августа нынешнего года. Азеведо отмечал, что его решение не связано с состоянием здоровья, а также с желанием получить другую должность. Он сообщал, что решился на этот шаг после обсуждения со своей семьей, часть которой живет в Женеве (где находится штаб-квартира ВТО), а часть - в Бразилии.