Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-10-20

ЕРЕВАН, 8 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 октября, курс доллара США вырос на 0.98 драмa и составил 491.15 драм. Курс евро вырос на 1.11 драмa и составил 577.45 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 6.30 драм. Курс британского фунта вырос на 3.08 драмa и составил 634.47 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 396.07 драмa и составила 29757.83 драм. Цена серебра сократилась на 11.39 драмa и составила 371.56 драм. Цена платины сократилась на 130.24 драмa и составила 13706.45 драм.