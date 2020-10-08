Азиатские индексы - 08-10-20

ТОКИО, 8 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.96% и составил 23647.07 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.55% и составил 1655.47 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3218.05 пункта, а HANG SENG снизился на 0.20% и составил 24193.35 пункта.