В Минздраве дали рекомендации главам регионов из-за COVID-19

Главам регионов со сложной эпидемиологической обстановкой следует скорректировать графики работы предприятий и организаций, изменив время начала работы, чтобы разгрузить общественный транспорт в часы пик, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, академик РАН Николай Брико, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я бы рекомендовал руководителям регионов со сложной эпидемиологической обстановкой скорректировать графики работы части предприятий и организаций, изменив время начала и окончания рабочего дня. Таким образом удастся разгрузить общественный транспорт в часы пик и снизить скорость распространения коронавируса и других респираторных инфекций", — сказал Брико журналистам.

По его словам, часть организаций может начинать работать не в девять, а в восемь-одиннадцать часов утра, соответственно сместив и время окончания работы.

"Сегодня, когда распространение COVID-19 ускоряется, важно создать условия для минимизации контактов населения, соблюдения социальной дистанции. При этом в традиционные часы пик в общественном транспорте это практически невозможно", — пояснил Брико.